Na zálohovaném výživném se koalice dohodne do měsíce, tvrdí Onderka

Zálohované výživné počítá s tím, že stát by platil alimenty za ty, kteří dlouhodobě neplatí a pak by to po nich vymáhal. Je součástí koaliční smlouvy.

„Stát neumí zajistit vymahatelnost práva, přerůstá nám to přes hlavu. Musíme se k tomu postavit chlapsky,“ řekl Onderka. Zdůraznil, že dávka není pro rodiče těch dětí, ale pro děti.

„Věřím, že během měsíce je koalice schopná najít shodu a pak to bude probíhat klasickým legislativním způsobem,“ dodal. Onderka spoléhá na to, že se domluví s premiérem Andrejem Babišem. Mohlo by jít o částku kolem 830 - 840 milionů.

Na dotaz, co bude dělat, pokud se shoda nenajde do konce roku, uvedl taková koalice by neměla pro soc. dem význam. „Pokud nebudou tyto požadavky řešeny, pak nemá ČSSD v této vládě co dělat,“ řekl.

V oblasti lepší vymahatelnosti práva podle něj ministerstvo spravedlnosti za šest let, co ho má hnutí ANO, na nic nepřišlo. Vinu podle něj nesou všechny polistopadové vlády.

Hnutí ANO a ministryně financí chtějí současně se zavedením zálohovaného výživného přijmout opatření, která by měla posílit vymahatelnost alimentů. V novele občanského zákoníku resort spravedlnosti navrhuje, aby se neplatičům nezabavoval jen řidičský průkaz jako dosud, ale nově i zbrojní, pilotní či lodní kapitánský průkaz.

Cirkusová manéž, říká Fiala

„Chaos je pracovní metoda této vlády,“ komentoval spor o zálohované výživné

předseda ODS Petr Fiala. „Vláda si dá něco do programového prohlášení, pak si premiér přečte nějaký průzkum, který to nepodporuje... Ten návrh není na stole. Bavili jsme se o tom v tomhle pořadu loni, možná se o tom budeme bavit příští rok.”

„Je to virtuální hra a cirkusová manéž,“ dodal Fiala. Podle něj je vedle zlepšení vymáhání práva možnost pomoci těm, kdo nemohou uživit rodinu, pomocí sociálních dávek. ODS ale nepodpoří návrh, aby alimenty platil místo neplatičů stát. To považuje za nepřijatelné.

Očekává kroky od ministerstva spravedlnosti, jak chce zrychlit práci soudů a podobně. To se netýká jenom matek samoživitelek, ale celé společnosti, je to závažný problém.