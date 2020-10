Na Vysočině podepsalo koaliční smlouvu pět uskupení

Programové prohlášení by chtěla koalice podle Schreka předložit nejpozději tři měsíce po ustavujícím zastupitelstvu. "V tuto chvíli to nechci slíbit úplně na 100 procent, protože před námi opravdu můžou být věci, které budou možná důležitější," řekl Schrek. Za ODS a Starosty pro občany by měla být součástí programového prohlášení podpora obcí a komunikace s obcemi. I proto jsme byli v koalici se Starosty pro občany," řekl Schrek.