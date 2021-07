Na Velehrad po roční pauze znovu proudí davy poutníků

Loni se slavnosti uskutečnily kvůli pandemii koronaviru ve velmi omezeném režimu, oba dny mohlo do poutního areálu přijít vždy jen tisíc poutníků. Na Velehrad přitom běžně míří kolem 30 tisíc lidí.

„Je to nádherné. Na velehradskou pouť a Dny lidí dobré vůle opět přicházejí lidé a jsme šťastní, že to tak může být. Jsme připravení, chystá se program, probíhají zkoušky, stánkaři se připravují, kolotočáři jsou nachystaní. Jde hlavně o to, že začíná standardní velehradská pouť, všichni jsou zváni. Velehrad se plní, jak tradičně na začátku července, což je krásné," uvedl Mergental.