Na Šumavě se po sto letech objevil vzácný „velký piškot”

„První nález na Šumavě byl vysloveně náhodný, když ho loni objevili naši lesníci v oblasti Medvědí stezky na Stožecku poté, co ho vysypali z kůrovcového lapače. Už tehdy jsme si s kolegy entomology říkali, že jeho populace nebude jen o pár kusech, ale bude určitě větší, protože šance, že by náhodně spadl do lapače ojedinělý exemplář, je asi tak velká jako vyhrát jackpot v loterii," popsal Vladimír Dvořák ze Správy Národního parku Šumava.