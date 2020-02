Na Sněžce měl vítr v nárazech opět sílu orkánu

„Dnes to ještě není úplně bezpečné. Nahoru bychom proto měli vyrazit zítra (ve středu),” řekl v úterý dopoledne Blaha.

Sněžka má z hlediska meteorologie v Krkonoších zcela výjimečné postavení. „Sněžka je úlet, extrém, nelze ji brát jako nějaké reprezentativní místo, co se děje v naší oblasti. Je to v podstatě tyč vystrčená do volné atmosféry. Už na Luční boudě jsme oproti Sněžce na polovičních hodnotách (rychlosti větru),” řekl Tomáš Popelka z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.