Na Rembrandta stála fronta, Pražský hrad zůstal zavřený

Výstava Rembrandtových děl má trvat do 31. ledna, a protože je na ní řada zápůjček, existuje předpoklad, že nebude možné ji prodloužit. Jistá naděje ale teď svitla. „Intenzivně jednáme se zapůjčiteli o tom, aby na výstavě své exponáty nechali déle. I kdyby se to ale podařilo, netrvala by delší čas než do konce února či března 2021,“ prozradila Sochorová.