Na pražských náplavkách bude po půlnoci prohibice

V případě náplavek by neměl zákaz platit absolutně, ale jen mezi půlnocí a ránem. „Předpokládáme, že v těch exponovaných časech tam bude nějaká hlídka procházet a kontrolovat. Zároveň pro vyžití návštěvníků, kteří sem jdou za zábavou, to není nic nějak omezujícího,” vysvětlil radní.

„Již se dějí a plánujeme akce, které jsou zaměřeny na gastro, což je více méně na Hořejším nábřeží. Je to každá druhá sobota v měsíci a nyní to máme naplánované až do konce října,” řekl Petr Hozman, který má jako kurátor náplavek na starosti jejich program. Před časem nahradil Jiřího Sulženka, který se stal ředitelem odboru kultury pražského magistrátu. Chabr dodal, že na náplavce se letos ještě bude konat například tradiční veslařský závod Pražské primátorky a nově také závody ve skocích do vody Highjump, které se ze zatopeného lomu na Příbramsku přesunou do centra Prahy k železničnímu mostu.