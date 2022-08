Na pražském Výstavišti vyrostlo stanové městečko, bydlí v něm přes 1200 skautů z celého světa

Do Prahy se sjelo přes 1200 skautů z celého světa.

Setkání se účastní také 450 dětí a 50 členů servisního týmu z celé České republiky. „Programu bylo hodně, děcka se podívala do Prahy, dnes jsou někteří z nich na Karlštejně. Měla spoustu aktivit sportovních, duchovních, rozvojových. Děcka jsou spokojená,“ uvedla šéfka české výpravy Eliška Siblíková.

„Mně se líbí, že se tady setkalo tolik skautů. Já jsem to nikdy neviděla, tolik skautů na jednom místě. Jak se tady dokážeme všichni bavit, je to skvělé,“ popsala 15letá skautka z Brna. „Nejvíc se mi asi líbí, že to setkávání je takové přirozené,“ dodala její 17letá kamarádka.