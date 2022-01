Na některé pracovníky škol se zapomnělo. Mají nižší plat, než je minimální mzda

Platová tabulka pro nepedagogy je dva roky stará, respektive poslední změna nastala 1. ledna 2020. Tehdy byla minimální mzda 15 200 Kč, plat ve zmíněné kategorii tedy nebyl v rozporu s platným nařízením vlády.

Jenže od Nového roku minimální mzda vzrostla na 16 200 Kč, a ředitelé škol se tak ocitli v nesmyslné situaci, kdy musejí dbát na to, aby zaměstnancům poskytli doplatek do výše minimální mzdy. Zaměstnavateli, který plat nedorovná, hrozí pokuta od inspekce práce.

Platy nepedagogických pracovníků pro předchozí rok (tučně zvýrazněné jsou ty, které spadaly pod minimální mzdu v roce 2021, tato skupina se však od letoška rozšířila vlivem zvýšení minimální mzdy a neproběhlé valorizace) Foto: Pedagogicke.info

Vedení by pracovníkům s tarifem nižším, než je minimální mzda, mohlo stanovit osobní příplatek, čímž by se celkový plat navýšil, to je ovšem hned při nástupu velmi nestandardní postup. Podle Zákoníku práce osobní příplatek náleží „zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci” (viz paragraf 131).

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka slíbil, že nesoulad napraví. „V letošním roce chceme připravit to, abychom tyto věci dali do souladu, protože minulá vláda to bohužel nevyřešila a dostala se do této absurdní situace,” řekl Novinkám.

„Už jsem dal zadání na ministerstvu i ve spolupráci se zástupci tripartity, abychom na tom v letošním roce pracovali, aby od 1. ledna příštího roku tyto věci byly napraveny,” dodal.

Dobšík: Může za to i tato vláda, zrušila valorizaci

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka za problém ale zodpovídá i nový kabinet Petra Fialy (ODS). „Za velmi špatné rozhodnutí současné vlády považujeme zrušení částečné valorizace cca o 700 Kč. Tímto rozhodnutím se velká část právě této tabulky dostala pod nejen minimální, ale i zaručenou mzdu,” řekl Novinkám.