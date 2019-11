Na Lennonově zdi v Praze jsou nové obrazy. Volné malování omezeno

Řád spolupracoval třeba s umělcem Pavlem Šťastným, jenž vytvořil například logo Občanského fóra. „On tady už v březnu podobným způsobem zeď ztvárnil a dělal to i s tím záměrem upozornit na to, že je letos 30 let od sametové revoluce,“ uvedla mluvčí řádu Hedvika Čepelová.