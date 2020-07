Na Kutnohorsku přistoupili k radikálnímu kroku. Vrací se roušky a některé omezení

„My jako město to ještě rozšíříme, lidé budou muset mít roušky i v městské autobusové dopravě,” citovala ČTK starostu Kutné Hory Josefa Viktoru (ANO).

„Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase, a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky,” konstatovali hygienici v odůvodnění svého rozhodnutí.