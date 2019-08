Na kolegu po úrazu nezapomněli, koupili mu elektrický skútr

S nápadem na veřejnou sbírku přišel jeden z bývalých Kaletových spolupracovníků, Marek Lehoszik. „S kluky na hale jsme se za ním stavili v nemocnici. I když byl veselý, bylo vidět, že to s ním zamávalo. Hledali jsme způsob, jak Jardu dostat z baráku, aby mohl normálně žít, a nejen sedět doma, uzavřený mezi čtyřmi stěnami,“ vysvětlil, co jeho i další zaměstnance střediska Nástrojárna vedlo k založení sbírky.

O iniciativě se dozvědělo vedení firmy VÚHŽ, která o sbírku nakonec i zažádala. Přispívat do ní lze až do poloviny září. Už po měsíci se však na účtu nashromáždilo zhruba 48 tisíc korun, což stačilo na vozík. V červenci pak přibylo dalších asi 16 tisíc.

Kaletu přístup bývalých kolegů dojal. „Jsem z toho nadšený. Konečně si můžu zajet sám do nemocnice, na nákup a vůbec se můžu projíždět za kamarády a po okolí. To by mě nikdy nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ kroutil nevěřícně hlavou, když skútr přebíral. Přiznal, že vůbec nevěděl, co na něj kolegové chystají.