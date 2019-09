Na klatovský kostel se snesla sedmitunová Panna Marie

Kostel byl bez své ochránkyně víc než rok, původní Imakuláta opustila své místo loni v srpnu a teď ji mají v péči restaurátoři. „Bude vrácena do prostoru města, o nejvhodnějším místě jednáváme s římskokatolickou farností, které socha patří. Mohlo by to být třeba vedle kostela v Divadelní ulici nebo u arciděkanského kostela – jedna Panna Marie by pak hleděla na druhou,“ poznamenal místostarosta.