Na Klatovsku protestovaly stovky lidí proti jadernému úložišti

Od posledního protestu, který se konal zhruba před měsícem ve Velkém Boru, se nic nezměnilo, řekl starosta Chanovic Petr Klásek, který je jedním z hlavních organizátorů 17 let trvajících protestů.

„Lidé jsou zde naštvaní a zklamaní. Je to pro nás zásadní věc, která ovlivňuje lidem život v obcích, například zda tu budou investovat, bydlet či zakládat rodiny. Stále se ale nic neděje, o všem se rozhoduje pouze v Praze,” řekl Klásek.

Při sobotní protestní akci se uskutečnil čtyřkilometrový pěší pochod a dvacetikilometrová jízda cyklistů z Pačejova do Maňovic. Místní vyjadřovali nespokojenost a rozdávali informativní letáky. „K blokování silnic jako u minulého protestu ale nedošlo,” doplnil starosta.

Vedení obcí požadují po ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi (za ANO) údajně slíbený speciální zákon o zapojení obcí do schvalovacího procesu. Ani to se ale podle starosty za poslední měsíc nezměnilo. „Jsou to plané sliby od ministra Havlíčka a vlády. Ministr sliboval, že lokalitu navštíví, ale zatím se tak nestalo. Ministerstvo nekomunikuje ani s vedením Plzeňského kraje, ve kterém máme podporu,” uvedl Klásek.