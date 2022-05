Na jakou pomoc proti „drahotě“ budete mít nárok? Vláda spustila nový web

„Je to rozděleno podle cílových skupin, aby pro občany bylo jednoduché se v jednotlivých formách pomoci zorientovat,“ představil ve středu web šéf vlády Petr Fiala (ODS).

Pomoc je na webu rozdělena do čtyř základních skupin – pro rodiny s dětmi, seniory, ohrožené skupiny a firmy a podnikatele.

Pro rodiny s dětmi představila vláda již dříve jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun na dítě do 18 let. Dosáhnou na něho rodiny, které mají příjem do jednoho milionu korun ročně hrubého.