Na Formanově náměstí začal program na téma veřejnost versus záměry developerů

Ta spolu s Chemickým divadlem měsíční program připravuje, připojila se iniciativa Občané Prahy 1, jejíž zástupce Tomáš Bajusz bojuje proti Brand Store několikátým rokem. Stojí za peticí, již příchozí včera na náměstí podepisovali.Brand Store je podle Zvolánka ústředním, ne však jediným tématem. „Chceme se do hloubky zabývat tím, jak které úřady konaly, přes které politiky a příspěvkové organizace, až se to dostalo do dnešního stavu. Je to náš měsíční plán,“ uvedl Zvolánek.