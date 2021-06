Na druhou dávku nedorazilo jedno procento očkovaných

Při rezervaci termínu první dávky lidé dostanou i pevně určený termín a čas druhé dávky, aniž by si ho mohli sami vybrat. Změna je podle ministerstva zdravotnictví možná pouze v odůvodněných případech, kterými jsou zdravotní potíže či pracovní cesta. Oba důvody musí dotyčný doložit relevantními dokumenty.

Česko háže lidem při změně termínu očkování klacky pod nohy. Jinde to jde bez problému

Lidé se tak dostávají do neřešitelné situace, stát jim totiž neumožní druhý termín posunout. S tím, že někteří z nich nedorazí na druhý termín, se očkovací místa setkávají v řadě případů. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se tak skutečně děje, nejde prý ale o běžnou praxi.

„Nevypadá to nijak tragicky. K začátku minulého týdne to bylo necelé jedno procento lidí, kteří byli naočkováni první dávkou a na druhou dávku nedorazili,” řekl Novinkám Dušek a dodal, že důvody, proč tak lidé činí, nejsou zatím jasné.

První dávku zatím dostalo 4,7 milionu lidí, někteří už druhý termín měli, další na něj stále čekají. Pokud by trend jednoho procenta přetrval, nedostavilo by se na druhou dávku 47 000 z nich.

Údaje, kolik reálně lidí je ono jedno procento nyní, nejsou k dispozici. Druhou dávku dostalo 2,5 milionu lidí, pokud by se počítalo, že zhruba procento z tohoto počtu mělo přijít a nepřišlo, šlo by zhruba o 25 000 lidí.

Po dvou dávkách vakcíny se výrazně zvyšuje účinnost proti koronaviru či případným mutacím. Nedávná data z Velké Británie ukázala, že účinnost vakcín proti nakažlivější indické mutaci se pohybuje po první dávce jen okolo 30 procent, po druhé dávce je to až 88 procent.

Jak by se měli lidé, kteří propásli termín druhé dávky, a přesto o dokončení očkování stojí, zachovat, není zatím jasné. Resort zdravotnictví opakovaně na dotazy Novinek na toto téma neodpovídá a žádný návod oficiálně neposkytl.

Podle zmíněného koordinátora Šína by tito lidé měli sami zkusit obvolat očkovací centra a pokusit se získat termín v co nejkratším čase, tak aby jim očkování nepropadlo a nemuseli celý proces absolvovat znovu. Nový termín jim přitom nikdo negarantuje. „Je to pak o štěstí, jestli někde něco bude,” řekl už dříve Šín.