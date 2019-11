Na diagnózu dětí s revmatem je jen 12 lékařů

Mnoho českých dětí trpí revmatoidní artritidou. A to třeba už v kojeneckém věku. Zásadní je stanovení správné diagnózy co nejdříve, jinak dojde k nevratnému poškození kloubů. Ale na to je v Česku pouze dvanáct plně kvalifikovaných odborníků v oboru dětská revmatologie. A tři z nich jsou už důchodového věku.