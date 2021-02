Na dálnici D8 pokračuje kalamita, tunely zůstávají zavřené

Kvůli uzavírce tunelu na Drážďany je zavřený i jediný dálniční hraniční přechod do Německa na D8. Zavřené zůstávají i tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8, kde se tvoří kolony od 68. kilometru ve dvou pruzích. Policie to dnes ráno uvedla na svém webu s tím, že se s uzavírkou počítá do 11:00. Policie odklání osobní dopravu na 80. kilometru přes exit Knínice.