Na Česko se ženou silné bouřky, první mají udeřit kolem 13.00

Bouřky budou postupovat od západu. Nejdříve by měly zasáhnout Karlovarský a Plzeňský kraj, potom Ústecký kraj. Varování vydali meteorologové pro tyto oblasti v rozmezí 13.00 až 20.00. Během krátké doby by mělo napršet až 30 mm, nárazy větru by měly dosáhnout až 70 km/h, objevit by se mohly také kroupy.

Kolem třetí odpoledne by měly bouřky dorazit do Prahy, Středočeského, Jihočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického kraje a na Vysočinu. Pro tyto oblasti platí výstraha od 15.00 do pondělních 03.00 hodin. Meteorologové varují, že v krátké době by mělo spadnout kolem 50 mm srážek a vítr by měl dosahovat rychlosti až 90 km/h.