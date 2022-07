Na Bruntálsku se do koryta vrátila Poláky „ukradená“ řeka Opava

„Ano, je to tak. Byl jsem informován, že v řece Opava už je zase voda. Je to pro nás samozřejmě dobrá zpráva. Jsme rádi, že se vše podařilo tak rychle vyřešit. Teď jenom, aby se to neopakovalo, bylo to opravdu špatné. Byl jsem v šoku, ve velkém úseku řeky nebyla skoro vůbec žádná voda,“ řekl v pondělí ráno Právu starosta Úvalna Radek Šimek (Nezávislí).