Na boj s kůrovcem vláda povolá Ukrajince

Ambasáda v Kyjevě by přijímala žádosti do konce roku 2022. Pokud by bylo třeba, platnost vládního nařízení, které předkládají společně soc. dem. ministři zemědělství Miroslav Toman a vnitra Jan Hamáček , by se mohlo prodloužit i po tomto termínu.

Podle něho není dobře, že se počítá s omezením na 1500 lidí ročně. „Je to málo, zdaleka to nestačí. Jestliže platí, že na ta místa jsou přijímáni zahraniční pracovníci až poté, co se ho úřadu práce nepodaří obsadit českým člověkem, pak nechápu, proč je to limitované. Je třeba to odšpuntovat a tu horní hranici tam nedávat,“ dodal Jurečka.