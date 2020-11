Něco jsem mírně porušil, říká Mynář, který dostal pokutu za přestavbu vily bez stavebního povolení

Uvedl to v úterý server Česká justice na základě informací od úřadu. Přesnou výši pokuty úřad nesdělil. Mynář řekl, že pokutu již uhradil a stavebnímu úřadu se omluvil.

Kancléř stavebnímu úřadu Prahy 10 původně nahlásil pouze udržovací práce ve vile v pražských Strašnicích. K takovým pracím není potřeba stavební povolení. Následně ale byla na vile provedena zásadní přestavba zasahující do nosné konstrukce domu.

„Na udání, myslím, že sousedů, přišel stavební úřad na kontrolu a zjistil, že by to nemělo být na ohlášku, ale na řádné stavební povolení. Dostal jsem pokutu, kterou jsem uhradil,” dodal. Na přesnou výši pokuty si nepamatuje, odmítl ale, že by šlo o dva miliony korun. Poznamenal, že se stavebnímu úřadu omluvil s odůvodněním, že byl mylně informován o tom, že mohl postupovat pouze prostřednictvím ohlášky. „Podle mého názoru i podle vyjádření stavebního úřadu jsem jako každý druhý občan v této republice v tomto směru něco mírně porušil,” doplnil. Stavba je již v současné době dokončena a zkolaudována.