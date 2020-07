Muzikanti demonstrují v Praze proti vládě

Protest nazvaný Za živou hudbu! svolala iniciativa #zazivouhudbu. Její zástupci po vládě požadují stanovení jasných pravidel pro nejbližší období do konce roku, rozvolnění opatření a umožnění konání akcí nad tisíc lidí ihned. Od září pak žádají povolení akcí na minimálně pět tisíc lidí v sektoru.

Nyní se totiž mohou konat akce ve vnitřních prostorách pouze do 500 osob a na akcích nad 100 osob jsou povinné roušky.

Organizátoři akce proto napsali také dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO). V něm kritizují to, že jako první přišli o práci kvůli opatřením proti koronaviru. Zároveň se jim nelíbí, že není jasné, odkdy bude možné pořádat větší hudební akce ani za jakých podmínek.

Na Staroměstské náměstí by mohl dorazit i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Beru velmi vážně, že jsou tady tisíce lidí, kterým jde o to, aby mohly dělat svoji práci. Některé požadavky jsou ale nereálné,” uvedl ministr při příchodu na jednání vlády. Podle něho není například možné, aby se na podzim povolily akce do 5000 osob.