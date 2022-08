Mohyla lučištníka skrývala překvapivý prostor

Asi tisíc let po vystavění mohyly v ní byla pohřbena i žena. Podle nádob v pohřební výbavě to bylo v závěru doby kamenné, za časů kultury se šňůrovou keramikou. „Tento pohřeb ukazuje, že dlouhé mohyly byly v krajině patrně stovky i tisíce let a byly stále využívány k pohřbívání a uctívání kultu předků,“ podotkl Turek.