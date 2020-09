Mobil bude brzy varovat před nákazou. Pozná rizikový kontakt, říká Dzurilla

Kdy si budou moci lidé stáhnout novou aplikaci eRouška 2.0, už ji Apple a Google povolily?

Jsme před schválením a všichni doufáme, že do pátku to bude, že budou obě verze k dispozici ke stažení v rámci jejich obchodů Apple Store a Google Play.

Žádost jste podali tuším začátkem měsíce, jak vlastně funguje komunikace s firmami a schvalování?

To je standardní způsob schvalování, nic, co bychom neznali. V průběhu schvalování s nimi komunikujeme, opravují se chyby, pak to jede na schválení a pak se teprve vydá…

Jestli si třeba kvůli tomu telefonujete se šéfem Applu?

Myslíte s Timem Cookem? To úplně ne. Nevím, kolik mají aplikací, stovky milionů, jestli už nejsou na miliardě. Takže to by mu chvilku trvalo.

To ovšem není běžná aplikace, tady jde o zdraví. Jaký je rozdíl proti první verzi eRoušky?

Ten rozdíl je veliký. Předtím bylo při registraci nutné vyplnit telefonní číslo, teď nemusíte vyplňovat nic. Předtím to byla pomůcka pro trasování pro hygienické stanice, nyní je to aplikace, která má varovat, že jste přišel do kontaktu s někým, kdo byl pozitivní, takže si máte dávat bacha.

Jak aplikace zjistí, kdo je pozitivní?

Funguje to tak, že když vám hygiena telefonuje, zeptá se, zda používáte eRoušku. Když ji používáte, pošlou vám kód, který se přepíše do aplikace. Takže aplikace stoprocentně ví, že jste pozitivní, že to není třeba výmysl uživatele. Potom se kód z anonymních klíčů posílá a telefon vyhodnocuje, s kým jste se potkali, to už je technikálie.

Telefon dá vědět, že jste se potkali s někým pozitivním, že se máte hlídat a v případě potíží volat svému praktickému lékaři. Sledujeme, jestli kontakt byl delší než 15 minut, a také bluetooth díky síle signálu pozná, že jste třeba seděli blízko sebe.

To varování funguje zpětně, kolik dní?

Myslím je to pět dní, pokud se to nezměnilo.

Dříve hygienici mohli získat zakódované číslo člověka, který třeba seděl zády k nakaženému v hospodě, a tím se jim usnadnilo trasování. To přece bylo užitečné, není to škoda, proč se od toho upustilo, kvůli ochraně osobních údajů?

Jediný důvod je ten, že na Applu to nefungovalo. On má svůj bezpečnostní systém, když aplikace nebyla zapnutá, tak za půl hodiny vypnou bluetooth. Nedá se říct, že je to problém Applu. Apple a Google se domluvily, že to bude fungovat takto, nemá smysl jít proti proudu. Ty aplikace budou i mezinárodní, když se potkáme třeba v Itálii, tak to bude fungovat taky.

Dovedete si představit, že by stát majitelům chytrých telefonů nařídil, aby si tu aplikaci pořídili? V některých zemích to tak je. Není to přece nic tak nepříjemného, ve srovnání s látkovou rouškou na obličeji…

Rouška na obličeji funguje také jako prevence, brání přenosu toho viru, v tom vám aplikace nepomůže, jen vám zpětně řekne, že jste se s někým potkal. Neřekne vám, tento je pozitivní, utíkejte od něho.

Ale půjde se rychleji otestovat…

To ano, jestli vás indikuje praktický lékař, tak půjdete na testy.

Kolik lidí by tu aplikaci mělo mít nainstalovanou, aby to bylo efektivní?

Záleží, zda je to ve městě, nebo na venkově. Tu první eRoušku mělo instalovanou asi 270 tisíc lidí, když jsem se potkal s někým, kdo jezdil MHD, chodil do obchodů, měl ji na androidu a nasbíral za den třeba 80 kontaktů. Záleží na penetraci v dané oblasti. Celkově si ale myslím, že kdyby to byly jednotky milionů, bylo by to velmi účinné. Ideálně třeba čtyři, pět. Ale i dva by bylo super, velký úspěch.

Slyším z okolí kritiku, že aplikaci stát málo propagoval, proto si ji nainstalovalo málo lidí. Nemělo by k tomu ministerstvo zdravotnictví udělat pořádnou propagaci?

Vím, že se něco připravuje. Ale myslím, že lidi hlavně odrazovalo prostě to, že to nefungovalo. Říkejme to na rovinu. Kdo by si instaloval aplikaci, která nefunguje. A také některé možná odrazovalo, že tam museli zadávat telefonní číslo.

Čím se nová eRouška bude lišit od covidové aplikace, kterou už před mnoha měsíci udělal Seznam na Mapách.cz?

Je tam rozdílná technologie, oni využívají polohu podle GPS. To není tak přesné jako bluetooth. GPS třeba nepozná, zda v budově sedíte na prvním nebo na osmém patře, bluetooth ano, řídí se sílou signálu.

V některých zemích podobné aplikace využívají i k hlídání, zda lidé dodržují karanténu, v mnoha asijských zemích, někde třeba mají i náramky. Ale i v Evropě, například v Polsku, že mají aplikaci, kde si lidé musí dělat opakovaně selfie doma.

K hlídání karantény naše aplikace neslouží, ani to tak nefunguje. My pořád věříme, že lidé jsou uvědomělí a vědí, že když se náhodou potkali s někým pozitivním, tak se budou daleko víc sledovat, a když bude potřeba, lékař je pošle na testy. Myslím, že ve vyspělých západních zemích se tohle ani nedělá, neumím si představit, že by se tady rozdávaly náramky.

Jako vládní zmocněnec pro IT máte na starost i digitalizaci úřadů, aby lidé nemuseli stát ve frontách a mohli si je vyřídit přes internet. Třeba kolega se pozastavoval, že i když má občanku s čipem, nemůže si o výměnu řidičáku alespoň požádat po internetu a pak si ho jen dojít vyzvednout, musí tam chodit dvakrát.

Na tom všem se dělá. Přijali jsme zákon o právu na digitální služby, který nám ukládá, abychom popsali všechny služby, které lidem stát poskytuje, do čtyř let to má být všechno digitální. Základem je bankovní identita.

Každý, kdo má přístup do banky, se bude moci stejným způsobem – heslem, mobilem – přihlásit do datové schránky nebo portálu občana. Tam můžete vyřizovat různé služby, stále to přibývá.

Do druhého čtení jde v balíku asi 200 zákonů, kterých se to dotklo, někde to brání digitalizaci, musíme něco odšpuntovat a podobně.

Říkáte 200 zákonů? To asi bohužel nebude tak rychle.

Bude, to už je druhé čtení, ty změny jsou vydiskutované, chceme to schválit, je to na dobré cestě.

Říkal jste čtyři roky, takže třeba ta online žádost o řidičák může být za rok či dva?

Ne, to by mělo být daleko dřív. Na tom hodně pracuje i státní podnik CENDIS (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR), my bychom chtěli, aby ta výměna byla celá online. V plánu to bylo už letos, nevím, jak moc se to zaseklo kvůli koronaviru, doufám, že to bude co nejdřív. Potom další rozšíření má být, že řidičák nemusíte vůbec nosit u sebe.

Když nemáte kartičku, neznamená to, že vám zaniklo právo řídit motorové vozidlo. Naším cílem je, aby vás policista ověřil, podíval se, že máte právo řídit vozidlo, nepřišel jste o něj, ověřit vás může třeba přes občanku.

Jinak ohledně digitalizace obecně, je to trochu mylná představa, spousta věcí už dnes jde vyřídit bez chození na úřad. Já sám jsem na úřadě nebyl už hodně dlouho, všechno zařizuji přes datovou schránku, ať se to týká bezdlužnosti, různých výpisů, potvrzení. Ale samozřejmě potřebujeme to dostat do těch služeb daleko víc.

A také přemýšlíme, zda některou agendu, mezikroky, nejde zrušit úplně. Například když potřebujete třeba výpis z rejstříku trestů, nic nebrání, aby si to stát vzal od jiného úřadu sám. Takže ten krok, žádost občana o výpis z rejstříku trestů, tam vůbec nemusí být.

Podílíte se také na projektu Moje daně, nebo na něj dohlížíte, spolupracujete s ministerstvem financí?