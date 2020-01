Mlýnská kolonáda v Karlových Varech se může začít opravovat

„K rekonstrukci Mlýnské kolonády byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení. V pátek bylo předáno staveniště, takže očekáváme zahájení stavby,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík (ODS). Práce mají vyjít na zhruba 94 miliony korun. „V rámci konsorcia stavebních firem budeme nyní hledat harmonogram, v kterém budeme stanovovat jednotlivé etapy a postupy oprav,“ pokračoval náměstek, podle kterého by měly být práce hotové do sedmnácti měsíců. To znamená, že by měla být rekonstrukce Mlýnské kolonády dokončena na konci léta příštího roku.