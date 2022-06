Kandidátem na ministra školství je ústavní právník Vladimír Balaš

Působení v politice: v 90. letech byl jako nestraník za ODS zvolen do zastupitelstva Plzně; v roce 2014 kandidoval v Praze 5 do Senátu za TOP 09 a STAN, nepostoupil do druhého kola; od loňského roku je poslancem, jako člen STAN byl do Sněmovny zvolen Praze díky preferenčním hlasům