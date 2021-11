Ministerstvo zdravotnictví zavádí eOčkování. Evidence bude pro lékaře povinná

Zpětně však pravděpodobně nebude možné vakcíny evidovat. „To zpětné doplňování bude záležitost asi dobrovolná, nebude to dost dobře možné. Nejsem si jistá, na základě čeho by to ten lékař zadával, když není jedno jasné validní místo, kde to očkování všechno je, právě třeba u těch, kteří se přestěhují, jsou u různých lékařů, očkují se na různých místech, takže s tím se spíše nepočítá,“ uvedla k tomu ředitelka SÚKL Irena Storová.