Ministerstvo zahraničí okamžitě přestalo Číňanům vydávat víza

O možnosti evakuace českých občanů jedná diplomacie s Francií a Británií, podle Petříčka není vyloučena ani spolupráce s Německem. Pokud do konce víkendu nebude jisté, že všichni Češi, kteří o to požádali, mohou být přesunuti do Evropy, zváží česká vláda vyslání vládního speciálu.