Ministerstvo otočilo, přednostní registrace chroniků prodloužilo do půlky června

Se spuštěním registrace pro lidi starší 40 let prodloužilo ministerstvo zdravotnictví i platnost kódu pro chronicky nemocné. Přednostně se mohou registrovat k očkování proti covidu až do 15. června. Ministerstvo to napsalo na svých stránkách.