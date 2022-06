Ministerstvo dalo stopku přestavbě paláce Savarin. Měla v něm být i Epopej

Ministerstvo kultury zamítlo přestavbu paláce Savarin nedaleko Václavského náměstí v Praze, která měla vyjít na deset miliard korun. Hlavní město projekt odsouhlasilo, podle ministerských památkářů by ale ohrozil památkovou rezervaci. Vyplývá to z rozhodnutí, které má ČTK k dispozici. Upozornila na to Česká televize.