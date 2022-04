Minimální důstojná mzda je téměř 34 000 korun, v Praze 40 000 korun, tvrdí experti

Jakou částku by měl minimálně vydělávat člověk, aby pokryla náklady pro něj a jedno dítě a umožňovala oběma naplnit potřeby včetně volného času a menšího spoření? Podle expertů z platformy pro minimální důstojnou mzdu by to v prvním čtvrtletí mělo být 33 909 korun, v Praze pak 39 974 korun. Na tyto částky, které jsou diametrálně odlišné od skutečné minimální mzdy, mnoho pracujících nedosáhne.