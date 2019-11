Minář k Babišovi: Čtyři červené čáry, jinak půjdeme do ulic!

Minář opět vyzval Babiše, aby veřejně vysvětlil svůj střet zájmů a kritizoval ho za to, že nechce do přímého střetu na veřejnosti. „Věříme, že na naši výzvu odpovíte, jinak si lidé řeknou, že jste bábovka,” uvedl k premiérovi Andreji Babišovi. Lidé nato začali skandovat: „Je to srab.”