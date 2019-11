Minář: Jestli je Babiš chlap, ať ukáže národu, že se nebojí, a vyvrátí naše argumenty

Na pozvánce k sobotní demonstraci Letná 2, která se bude konat 16. listopadu, máte heslo – Znovu za demokracii. Nežijeme podle vás v demokracii?

Žijeme v demokracii a jsme za to vděční. Máme za těch 30 let i co slavit a děkujeme všem, kteří se zasloužili za vše dobré. Ale zároveň říkáme, že máme dost problémů. Demokracie sice je, ale není zdravá, je nemocná. Jsou tady vážné problémy, protože politici zneužívají moc. Místo toho, aby sloužili občanům, tak překračují pravidla. To je to, co nám vadí, a proto se dneska chceme za demokracii znovu postavit. Navazuje to jak na rok 1989, tak i na první Letnou.

Mluvíte o roce 1989. Snažili jste se využít i té atmosféry 17. listopadu, a proto je demonstrace den předtím?

17. listopad je svátkem. Je to Den boje za svobodu a demokracii, takže se nabízí, když je situace vážná, směrovat na toto datum, že se za demokracii znovu postavíme. Určitě to hrálo roli v našem uvažování. Kdy jindy než právě teď by měli lidé z celé republiky přijet dát najevo svůj názor. Jedna věc, co hraje proti nám, je, že tentokrát na rozdíl od jara a léta to není kontinuální série demonstrací, že by si lidé zvykli, že to bude každý týden, a už to očekávali. Na druhou stranu si myslím, že pro účast hraje jak to, jak se chovají političtí představitelé - viděli jsme zneužívání Ústavy, slibování abolice premiérovi -, tak právě ale i ten svátek. Pro řadu lidí to, že je to 30. výročí, je motivátor být u toho.

Konstantně vyzýváte pana premiéra, aby odstoupil, aby skončil ve funkci a zároveň aby skončila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, kvůli čemuž vaše demonstrace začaly. Nicméně je to stále dokola. On vzkazuje, že neodstoupí, že mu české soudnictví dává za pravdu. Má vůbec smysl v této chvíli dávat z vaší strany nějaká ultimáta?

Samozřejmě že má. My nedemonstrujeme kvůli tomu, co řekly nebo neřekly soudy. To je vedlejší problém. Ten hlavní problém je obrovský střet zájmů předsedy vlády. To, že na jedné straně má politickou moc, na druhé straně je zároveň oligarcha a byznysmen. Dělá byznys, a to i se státem, a dostává celou řadu státních zakázek. A zatřetí vlastní média, která by měla být nezávislá. Babiš kontroverzním způsobem zbohatl, za peníze si koupil politickou moc a tu zpátky využívá k tomu, aby dál bohatl. Tohle nám vadí. Neřekli jsme, aby za každou cenu rezignoval. My jsme řekli, aby vyřešil problém, zbavil se střetu zájmů a vybral si – buď budete dělat politiku, nebo byznys.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář Foto: Novinky

Ale on se přece částečně střetu zájmů zbavil. Převedl Agrofert do svěřenských fondů.

On to říká.

To se stalo.

Ano, to se stalo. Ale co je to za fondy. Pan Babiš se nám snaží říkat, že fondy jsou naprosto nezávislé a nemá na ně žádný vliv, a přitom v dozorčí radě fondů sedí jeho vlastní manželka a nejbližší přátelé a Babiš je uveden ve slovenském rejstříku koncových majitelů firem jako majitel Agrofertu. Dokonce Evropská komise v auditu řekla, že Babiš je dál ve střetu zájmů, že ty fondy jsou jen trik naoko. Nevím, jestli si nějaký Čech skutečně myslí, že nemá absolutně žádný vliv na hospodaření Agrofertu a na svůj tisk.

Myslím si, že v demokracii nemá vládnout ulice

Zřejmě ale nejde úplně o to, co si Češi myslí, ale jestli mu věří. A minimálně třetina z voličů mu věří a podpora se stále zvyšuje, podle posledních průzkumů je to kolem 33 procent.

V pořádku, pokud to tak mají, tak já je respektuji. Třeba je pro ně důležitější, že se nám jako zemi ekonomicky daří, rostou platy, rostou důchody, a to je pro ně důležitější než demokracie nebo nějaká pravidla. Já tento pohled nesdílím. Kdyby pan Babiš vyřešil svůj střet zájmů, tak bychom nedemonstrovali, tak jednoduché to je.

Nemáte žádné páky, jak se domoci toho, co chcete.

Ani to neříkáme. Já si dokonce myslím, že v demokracii nemá vládnout ulice. To podepíšu. Ani nechceme vládnout. V demokracii nevládne ulice, ale mají rozhodovat argumenty. Máme je a říkáme, že je tady evidentně problém, a dokonce jsme pana premiéra veřejně vyzvali, ať se s námi o tom jde bavit a jde se obhájit. Nechápu, proč není schopen se s námi sejít a před veřejností se obhájit. Reaguje tak, že se lidem vysmívá a že jimi pohrdá. Mám z toho pocit, že se buď bojí, nebo má černé svědomí, nebo nemá pravdu.

A co byste si představoval? Aby na demonstraci přišel a hodinu a půl poslouchal, jak na něj lidé křičí?

Ne, to by asi samozřejmě nemělo smysl. Ti lidé jsou tam nějak oprávněně naštvaní. Jestli je chlap, tak ať ukáže národu, že se nás jako mladých lidí, kteří stojí v čele protestu, nebojí a je pravda na jeho straně. Kdyby jednoduše vyvrátil naše argumenty, tak ztratíme vítr z plachet.

Nemáte pocit, že tím, co říká, vyvrátil pochybnosti?

Nestačí říkat, že jsem čistý a svatý a myslím to upřímně. Z jeho strany chybí argumenty.

Mluvil jste i o tom, že pokud neodstoupí, budete v protestech pokračovat. Jak?

Pokud pan Babiš do určitého data, které v sobotu řekneme, neodstoupí, tak prozradíme termín, kdy začnou další protesty. Nepolevíme, prostě se s tím nehodláme smířit.

Babiš je teď v ofsajdu. Je v postavení mimo hru, a proto by měl být postaven mimo hru

Poslední taková velká demonstrace byla v červnu. Říkáte sice, že nepolevíte, nicméně nepolevili jste právě, když jste další demonstraci svolali až na listopad, pět měsíců poté?

Nepolevili jsme. Dělali jsme dvě velké akce – k srpnu 1969 a 28. září – po celé České republice. V říjnu jsme posilovali náš tým, abychom byli připraveni na Letnou a na to, co přijde dál. Zároveň jsme posilovali svoji celostátní strukturu a regiony. Nechceme lidi hecovat a štvát je do ulic za každou cenu, ale jen když je ten problém vážný, a ten tady teď podle nás skutečně je především kvůli tomu, co se mezitím stalo – prezident nerespektuje Ústavu, parlament neschválil ústavní žalobu na prezidenta a potom jsme se dozvěděli, že pan prezident slíbil premiérovi abolici. Tak kde to jsme, to už vypadá, že si tady dva nejvyšší ústavní činitelé kryjí záda.

V rozhovoru pro Reflex jste hovořil o tom, že voliči nemají silnou alternativu, proč by od něj měli odcházet. Nejste třeba vy tou možnou alternativou?

Neřekl bych, že tady není žádná alternativa. Myslím, že je tady dost stran, které by to dokázaly dělat minimálně stejně dobře jako on.

Mikuláš Minář hovoří o politických ambicích spolku Milion chvilek pro demokracii. Video: Novinky

Které třeba?

Nebudu jmenovat, které jsou ty nejlepší, protože si musím zachovat určitou nestrannost. Ale myslím, že každý, kdo chce, tak najde aspoň jednu stranu, která nemá tak obrovské problémy se střetem zájmů jako hnutí ANO. My už jsme to opakovaně řekli, sami se politickou stranou stávat nebudeme, a to z jednoho jediného důvodu. Náš úkol není prosazovat konkrétní politické řešení a nabízet program, ale bránit základní pravidla, která porušují politici. Teď je porušuje pan Babiš, pak je může porušovat někdo jiný. Jsou tady čtyři nepřekročitelné čáry – nezávislá justice, média, střet zájmů a abolice. Tento program je úplně nadstranický. Na tom se přeci musíme shodnout se všemi stranami. Politici si hrají na hřišti a my jim říkáme, ať jste jakákoliv strana, dodržujte pravidla. Fauly se musí pískat a ofsajdy taky. Pan Babiš je teď v ofsajdu, je v postavení mimo hru, a proto by měl být postaven mimo hru. Proto říkám, že my politiky nebudeme.

Máme dnes řadu stran nebo hnutí, které také tvrdí, že nejsou politici. Andrej Babiš je jedním z nich. Opravdu mě zajímá, jestli tady není varianta, že se stanete občanským hnutím a za dva tři roky přijdete s kandidaturou do voleb.

Ale stran je tady dost, jestli my začneme kandidovat, tak tady bude o jednu víc a ještě víc se to roztříští.

Můžete se s nějakou spojit.