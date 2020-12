Minář: Buď nás podpoří půl milionu lidí, nebo do voleb nejdeme

„Od chvíle, kdy jsem oznámil vstup do politiky, jsem si vyslechl své. Že to dělám kvůli svému egu, že tříštím opozici, že teď to nemá smysl, že jsem mladý fracek a pražský kavárník. Nic z toho není pravda,“ uvedl Minář.

Na cestě ke sněmovním volbám si hnutí vytyčilo pět milníků, a sice za každých sto tisíc nasbíraných podpisů si stanovilo dílčí cíl. Konkrétně jde o vytvoření programu Plán pro Česko, svolání ustavujícího sjezdu, zvolení předsednictva, přímou volbu kandidátů, kterou by mohlo následovat samotné oznámení kandidatury do voleb. „Buď půl milionu lidí podepíše, že to má smysl, nebo do toho nejdeme,“ tvrdí Minář.