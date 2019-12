Milion chvilek startuje vlnu protestů

V tiskové zprávě spolek Milion chvilek napsal, že protesty svolal kvůli eskalaci premiérových skandálů a kvůli odmítání je řešit, a to jak Babišem samotným, tak i jeho ochránci ve vládě. Cílem je jednoznačně odmítnout chování premiéra i jím ovládané státní správy a oslovit s požadavkem na Babišovu demisi co nejširší veřejnost.

„Potvrzení obrovského střetu zájmů Andreje Babiše a jeho neoprávněné obohacování z veřejných financí, obnovení jeho trestního stíhání a obrana jeho osobních zájmů namísto zájmů státu ze strany státní správy, to vše jasně ukazuje nezbytnost premiérovy okamžité demise. Od úterý až do 19. prosince budeme Babišovi hlasitě připomínat demisi nejen z Prahy, ale i všech krajských měst a mnoha dalších měst a obcí celé naší země,“ vzkazuje šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář.

„Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů, který vysává veřejné peníze a zneužívá stát pro vlastní prospěch, nemá v čele vlády co dělat. Všichni by měli vědět, jak Babišovy problémy poškozují každého z nás. Střet zájmů jednoduše znamená: Andrej Babiš krade z našeho společného pro sebe. Inkasuje, co mu nepatří. Platíme to my všichni,“ tvrdí.