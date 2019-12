Milion chvilek oznámil další protesty

„V tuto chvíli máme opět trestně stíhaného premiéra. Po evropském auditu, který potvrdil obrovský premiérův střet zájmů a neoprávněné čerpání financí z veřejných rozpočtů, je to tento týden již druhý skandál, který jasně ukazuje na nutnost premiérovy okamžité demise. Problémy Andreje Babiše zásadně poškozují celou republiku. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme čekat s dalšími protesty až do ledna. To, co se děje, je zcela nepřijatelné," uvedl v tiskové zprávě Milion chvilek.