Migrační krize stála ministerstvo vnitra 10 miliard korun

V souvislosti s příchodem uprchlíků policie eviduje pět set podnětů o trestných činech a zahájila 138 trestních řízení. „Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky, v některých případech je to opravdu zneužívání situace uprchlíků či jejich okradení. Minimálně činů je s Ukrajinci jako pachateli. Lidé z Ukrajiny jsou sami potenciální oběťmi, ať už to jsou podvody s vízy, kuplířství, podvody nesměnitelnosti v jejich měně,“ přiblížil Rakušan.