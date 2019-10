MHD v Praze čekají změny: prodloužené intervaly i další vyhrazené pruhy

Novinkou bude od ledna možnost sledovat příjezd autobusových spojů do zastávek. Informace bude DPP předávat do jednotné databáze a lidé je pak budou moci najít například v aplikaci PID Lítačka či dalších webových a mobilních aplikacích. Na rozšíření informovanosti ohledně tramvají DPP nyní pracuje. Podle Witowského to neumožňují dříve uzavřené smlouvy. „DPP netají informace o pohybu tramvají, ale zdědili jsme smlouvy, které to neumožňují,“ řekl. Informace o spojích bude DPP poskytovat zdarma.