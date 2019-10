Mezi prostitutkami nebyla loni HIV pozitivní žádná

„Ideálu, tedy nedetekovatelné hodnoty virové nálože (u každého HIV pozitivního dnes lze díky lékům potlačit přítomnost viru tak, že ho testy nelze v krvi najít, pozn. red.), za našeho života asi nedosáhneme, ale je důležité se k němu stále přibližovat. Není to nemoc přenosná komárem, jde hlavně o sex, a to se daří zvládnout. Troufám si říci, že situace mezi ženami pracujícími v sexbyznysu je dokonce velmi dobrá. I mezi muži se to nyní zlepšuje,“ hodnotí Hana Malinová, zakladatelka a ředitelka organizace Rozkoš bez rizika (R-R).