Metro pojede o silvestrovské noci až do půl třetí ráno

Metro v úterý jezdí podle prázdninových intervalů a jeho provoz je kvůli oslavám příchodu nového roku prodloužen do zhruba 2:30, přičemž soupravy budou jezdit v desetiminutovém intervalu.

Autobusy a tramvaje budou v běžném provozu zhruba do 22 hodin. Ve stejnou dobu je začnou nahrazovat noční linky. Do 22 bude jezdit i lanovka na Petřín.

Tramvajové noční spoje budou zhruba do 3:30 jezdit v intervalu 15 minut, který se následně až do 7. hodiny prodlouží na 20 minut. Vybrané autobusové linky si kratší interval udrží do 2:30. Následně již budou jezdit výlučně noční spoje, přičemž všechny noční příměstské linky jsou v provozu podle zvláštních jízdních řádů.