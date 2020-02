Metnara tepali i vlastní poslanci

Vyjádření Říhy rozhněvalo např. poslance ANO Pavla Růžičku . „Pane náměstku, mě jste osobně nepřesvědčil, je jednoduché takovýmto způsobem smýt ze sebe vinu a říci, my jsme to udělali parádně, jen vy jste to v těch kolonkách nenašli,“ řekl Růžička. Dodal, že bude mít problém příště hlasovat pro obranný rozpočet.

„Potíž je v tom, že nevím, kdy lžete a kdy nelžete,“ poznamenal poslanec. Dodal, že je pro vládního poslance těžké hájit ministerstvo. „Víte, co je nejhorší? To, že opoziční poslanci mají pravdu – kdybyste byli seriózní, tak byste nám o té zakázce řekli,“ uvedl Růžička.

Ministr si vyslechl i kritiku za to, že prosadil na vládě vyslání 60 vojáků do Afriky a chce teď souhlas parlamentu, ač má v ruce zatím jen pozvání od vlády Mali, ale ještě ne od Čadu a Nigeru. „Není mandát OSN, EU ani NATO a my chceme poslat bojovníky do země, kde umírá jeden francouzský voják za druhým,“ řekla Černochová.