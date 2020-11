Meteorologická zima začíná. A bere to zostra

Nadcházející týden bude prvním zimním týdnem letošní sezóny, protože meteorologická zima začíná 1. prosince. A bude to znát. Až do čtvrtka se budou denní teploty pohybovat kolem nuly, někde ani to ne. Ranní mrazy mohou dosáhnout až -8 stupňů. Na víkend by se mělo oteplit, řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.