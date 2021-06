MeSES doporučuje sundat roušky ve třídách v bezpečných okresech

Respirátory by mohli žáci, studenti či zaměstnanci sundat v okresech, kde je „potvrzená incidence nižší, než 25 případů na 100 tisíc obyvatel za 14 dní, reprodukční číslo R je dlouhodobě nižší než hodnota 1 a podíl pozitivních testů je nižší než 4 %,“ uvedl MeSES ve své zprávě. Týkalo by se to pobytu ve stálém kolektivu, například ve třídě nebo v kanceláři. Ve společných prostorách, kde se kolektivy setkávají, by povinnost ochrany dýchacích cest měla být zachována.

“Stálé kolektivy (třídy, oddělení ve firmě apod.), které byly po dobu několika týdnů pravidelně testovány, lze považovat za méně rizikové, než náhodně se setkávající skupiny (služby, hromadné akce apod.),“ uvádí MeSES.