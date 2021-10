Menšinová vláda nebude. Babiš předá funkci Fialovi

Premiér ve čtvrtek sice odmítl naplno sdělit, zda případné Zemanovo pověření k jednání o vládě přijme, a to s odvoláním na to, že to řekne nejdříve prezidentovi, ale řekl: „Budu normálně pracovat až do poslední chvíle, než předám tu funkci panu Fialovi.“