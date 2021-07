Měla by být v Česku povolená eutanazie? Politici se neshodnou

Před pár dny se Čech, který trpěl nevyléčitelnou nemocí, rozhodl podstoupit asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. V tom, zda by neměli mít lidé, kteří o to stojí, mít možnost podstoupit něco takového v Česku, se Novinkami oslovení politici neshodnou. Část z nich si to představit dokáže, jiní se staví proti.