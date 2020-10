Maturitní testy budou bez známek. Hodnocení ukážou procenta

Odklon od hodnocení stupni prospěchu v případě testů zdůvodnil úřad tím, že mají ověřovat minimální úroveň znalostí potřebnou k maturitě. Testy mají být podmínkou k získání maturity, ale prospěch má podle vyhlášky tvořit hodnocení ze školní maturity. Podle ministerstva by to mělo přiblížit obsah zkoušky k tomu, co se učí v různých oborech vzdělávání.

Státní neboli společná část maturit se skládá povinně z češtiny. Druhý předmět si studenti mohou vybrat z matematiky nebo cizího jazyka, kterému dává většina přednost. Zákon do letošního léta předpokládal, že od jara příštího roku začne být maturita povinná ze všech tří předmětů, Plaga ale prosadil změnu, která zachovává dosavadní stav. Zároveň ponechává státu jen testy; písemnou a ústní část zkoušek z jazyků vrací do škol, budou ale stále povinnou součástí takzvané společné části maturit.

Ministerstvo v přechodném ustanovení stanovilo, že vyhlásit kritéria zkoušek mají ředitelé letos do 29. října. Podle zákona by to jinak měli udělat sedm měsíců před začátkem maturit, maturity by tak ale příští rok začaly později než obvykle.