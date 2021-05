Maturanti zasedli k testům. Jsou připraveni, věří ředitel gymnázia

„Vrací se nám přes 350 žáků. Zároveň se vrací i maturanti, kteří dnes dělají didaktické testy,“ řekl Novinkám ředitel Gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský. „Organizačně to bylo velmi náročné. Ve škole máme přes 500 lidí a určitě budeme mít problém s tím, jak zorganizovat testování, výuku a ještě didaktické testy. To načasování opravdu není nejlepší,“ dodal.

Že by byli jeho studenti na maturitní zkoušku nepřipraveni, se Mervínský neobává. „Naši žáci jsou motivovaní, připraveni budou dobře,“ říká. „Ale určitě se najdou i tací, kteří budou mít problémy, i tací, kteří se k maturitě nedostali. Je to vždy souběh více faktorů, ale koronavirus v tom sehrál důležitou roli.“

Další maturantka naopak dobrovolnou ústní zkoušku skládat chce. „Máme skvělou učitelku a baví mě to. Dala nám toho hodně, tak mi to přijde hezký krok vůči ní,“ vysvětluje. Distanční výuka podle ní byla komplikovaná. „Určitě je to pro všechny náročnější, když se navzájem nevidí a nemohou pořádně komunikovat. Učitelé nemohou na naše reakce navázat tak, jak by to udělali ve škole. Ale nabízeli nám během té doby konzultace.“