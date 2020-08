Matka odložila těžce postiženou dceru, po letech ji chce od pěstounky

Sudičky nebyly příliš nakloněny dnes už dvanáctileté dívence. Narodila se totiž s těžkým postižením a matka ji po necelém roce dala do kojeneckého ústavu. Po ústavech žila dalších osm let. Pak se stalo něco, co už asi nikdo nečekal – vzala si ji pěstounka a v její péči dívka prospívá. O děvče se ale nyní začali zajímat i její rodiče, kteří je chtějí zpět. Další osud těžce zkoušeného dítěte má v rukou svitavský okresní soud.